Südafrika: Neues Feuer zerstört Parlament

Kapstadt. Der am Sonntag morgen ausgebrochene Großbrand, der zunächst unter Kontrolle gebracht worden war, ist am Montag abend im Dachbereich wieder ausgebrochen. Erst Stunden später wurden die Flammen gegen Mitternacht erneut unter Kontrolle gebracht. »Die neue Nationalversammlung ist von oben bis unten komplett zerstört; der Aufwand für einen Wiederaufbau wird enorm sein«, sagte Feuerwehroffizier Ian Schnetler am Dienstag bei einer Pressekonferenz vor dem Gebäudekomplex in Kapstadt. Ein 49jähriger Mann, der innerhalb des Gebäudes festgenommen worden war, sollte am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Dem Mann werden Einbruch, Diebstahl und Brandstiftung zur Last gelegt. (dpa/jW)