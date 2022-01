Irak: Drohnen von Koalition abgeschossen

Bagdad. Im Irak sind zwei bewaffnete Drohnen abgeschossen worden, die eine Luftwaffenbasis der internationalen »Anti-IS-Koalition« angreifen sollten. Die Drohnen seien am Dienstag morgen abgefangen und zerstört worden, ohne dass Menschen zu Schaden gekommen seien, sagte ein Vertreter der US-geführten Koalition, die die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) bekämpft. Es handelte sich um den zweiten Drohnenangriff dieser Art binnen 24 Stunden. Am Montag hatten US-Militärs zwei bewaffnete Drohnen abgeschossen, die gegen eine US-Einrichtung am internationalen Flughafen von Bagdad gerichtet waren. Die Drohnenangriffe erfolgten während der Gedenkveranstaltungen des Iran und seiner Verbündeten zum zweiten Jahrestag der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA. (AFP/jW)