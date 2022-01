USA: Mehr als eine Million Virusneuinfektionen

Washington. Die USA haben erstmals mehr als eine Million Coronaneuinfektionen binnen 24 Stunden registriert und damit einen neuen weltweiten Höchstwert erreicht. Laut Daten der Johns-Hopkins-Universität wurden am Montag (Ortszeit) landesweit binnen eines Tages 1.080.211 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, doppelt so viele wie eine Woche zuvor – Nachmeldungen können die Höhe jedoch beeinflussen. Gleichwohl ist die absolute Zahl der Meldungen mehr als doppelt so hoch wie jene vom Montag der Vorwoche. Damals waren mehr als 489.000 Neuinfektionen gemeldet worden. (AFP/jW)