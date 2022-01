NATO-Sondersitzung zu Russland geplant

Brüssel. Die Außenminister der 30 NATO-Staaten wollen am Freitag per Videokonferenz über die russischen Truppen in der Nähe der Ukraine und die von Moskau geforderte Vereinbarung über neue Sicherheitsgarantien beraten. Die für 14 Uhr terminierte Sondersitzung werde von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geleitet, teilte das Militärbündnis am Dienstag mit. Hintergrund der Beratungen sind unter anderem die bevorstehenden Treffen mit Vertretern Russlands. So soll es in der kommenden Woche Gespräche von Unterhändlern aus Moskau und Washington in Genf geben. Für den 12. Januar ist zudem erstmals seit rund zweieinhalb Jahren eine Tagung des NATO-Russland-Rats angesetzt. Es wird erwartet, dass die Außenminister den Kurs für die Beratungen vorgeben. Von russischer Seite will Vizeaußenminister Alexander Gruschko teilnehmen, wie die Staatsagentur TASS meldete. (dpa/jW)