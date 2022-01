GEW kritisiert Coronaaufholprogramm

Berlin. Rund ein halbes Jahr nach dem Start des sogenannten Coronaaufholprogramms für Schülerinnen und Schüler fällt die erste Bilanz von Bildungs- und Lehrerverbänden kritisch aus. Zwar sei eine pauschale Einschätzung wegen unterschiedlicher Maßnahmen in den Bundesländern schwierig, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, am Sonntag gegenüber dpa. »Mehrheitlich melden die GEW-Landesverbände jedoch zurück, dass die Maßnahmen offenbar nicht so fruchten wie geplant«, fügte sie hinzu. (dpa/jW)