Corona-Neuinfektionen: Katar streicht Krankenhauspersonal den Urlaub

Kamran Jebreili/AP/dpa Skyline von Doha in Katar im Mai 2018

Doha. Angesichts der ansteigenden Corona-Infektionsfälle hat der größte Gesundheitsdienstleister in Katar allen Angestellten, die mit Covid-19-Patienten zu tun haben, den Urlaub gestrichen. Die Maßnahme gelte »ab sofort und bis auf Weiteres« für alle Betroffenen des medizinischen Personals und der Verwaltung, hieß es in einer internen Mitteilung der staatlichen Hamad Medical Corporation, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag meldete.

Demnach werden auch bereits erteilte Genehmigungen für Urlaubsanträge wieder zurückgezogen. Die Betroffenen würden für alle Überstunden entschädigt. Der Konzern betreibt in dem Golfemirat zwölf Krankenhäuser.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Katar insgesamt mehr als 248.000 Infektionsfälle und 616 Todesfälle registriert. Am Montag meldeten die Behörden 343 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die höchste Zahl seit Mai. Seit Beginn des Monats hat sich zudem die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt. (AFP/jW)