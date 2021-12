Indonesien erteilt Boeing 737 MAX wieder Flugerlaubnis

Achmad Ibrahim/AP/dpa Bergungsarbeiten nach einem Flugzeugabsturz vor Java Anfang des Jahres. Nach Angaben der Ermittler waren technische Probleme der Boeing 737-500 Ursache (Jakarta, 10.1.2021)

Jakarta. Drei Jahre nach dem Absturz eines Passagierjets der indonesischen Fluglinie Lion Air darf das Unglücksmodell 737 MAX in dem Land wieder fliegen. Bei dem Unfall im Oktober 2018 waren 189 Menschen ums Leben gekommen. Das indonesische Verkehrsministerium teilte mit, nach einer Bewertung der von Boeing vorgenommenen Änderungen an dem Flugzeug habe man sich wie andere Länder zur Freigabe entschlossen. Die nationale Fluggesellschaft Garuda Indonesia werde das Modell jedoch nicht wieder in Betrieb nehmen, sondern sich auf ihre laufende Umschuldung konzentrieren, sagte Garuda-Chef Irfan Setiaputra laut Reuters-Meldung von Dienstag. (Reuters/jW)