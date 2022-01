Greiz und Verden: Verletzte bei Coronademos

Greiz/Verden/Düsseldorf. Bei einer Kundgebung gegen die Coronapolitik sind im ostthüringischen Greiz mehrere Demonstranten und Polizisten verletzt worden. An der Aktion am Samstag abend beteiligten sich etwa 400 Menschen, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei auf Anfrage sagte. Die Polizei habe den geplanten Umzug gestoppt. Dabei seien Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt worden. Sechs Demonstranten und vier Polizisten seien verletzt worden. Im niedersächsischen Verden wurden laut NDR am Samstag drei Polizisten bei einer Kundgebung leicht verletzt. Bei einer Demonstration am Neujahrstag in Düsseldorf, deren Teilnehmerzahl die Polizei mit 6.500 angab, blieb es dagegen nach Angaben eines Polizeisprechers friedlich. (dpa/jW)