Raketenbeschuss zwischen Israel und Gazastreifen

Gaza. Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee in der Nacht zum Sonntag Stellungen der radikalislamischen Hamas bombardiert. Die israelische Armee erklärte, sie habe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Panzern eine Raketenproduktionsstätte und Militärposten der Hamas angegriffen. Ein Hamas-Sprecher verurteilte die Angriffe. Am Samstag morgen waren zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen vor der Küste der israelischen Metropole Tel Aviv im Mittelmeer niedergegangen. Die Alarmsirenen seien deswegen aber nicht ausgelöst worden, und das Raketenabfangsystem sei nicht aktiviert worden, erklärte die Armee. Aus Kreisen der Hamas hieß es, der Abschuss sei versehentlich wegen eines »technischen Problems aufgrund des schlechten Wetters« erfolgt. Israels Premier Naftali Bennett bezeichnete diese Erklärung am Sonntag als »nicht relevant«. (AFP/jW)