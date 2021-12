China und Russland wollen im All kooperieren

Beijing. China und Russland werden im kommenden Jahr ein neues Raumfahrtkooperationsprogramm für den Zeitraum von 2023 bis 2027 unterzeichnen. Es enthält unter anderem den Plan zur Schaffung einer offenen und integrativen Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) bis 2035, wie die russische Raumfahrtorganisation Roskosmos am Mittwoch der chinesischen Tageszeitung Global Times erklärte. Das neue Programm umfasst auch Pläne zur Entwicklung des Bodensegments der nationalen Satellitensysteme der beiden Länder, die im nächsten Jahr installiert werden sollen, sowie weitere gemeinsame Vorhaben, an denen Roskosmos und die Nationale Raumfahrtagentur Chinas (CNSA) in den kommenden Jahrzehnten arbeiten wollen. (jW)