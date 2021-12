Wird noch besser

Warschau. Der Usbeke Nodirbek Abdusattorow hat sich sensationell zum neuen Schnellschachweltmeister gekrönt. Der erst 17jährige setzte sich am Dienstag abend in Warschau durch. »Das ist ein großer Sieg, aber ich werde noch besser spielen«, kündigte der Teenager aus Usbekistan im norwegischen Sender NRK an. Das Reglement sah im Fall von Punktgleichheit ein Stechen der ersten zwei vor. Dort setzte sich Abdusattorow gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi durch. Bei den Frauen gewann die Russin ­Alexandra Kostenjuk. (dpa/jW)