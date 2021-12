Britisches Ministerium: Millionen für Mietautos

London. Angesichts von Millionenausgaben für Mietfahrzeuge und Taxis werfen Gewerkschaften dem britischen Verteidigungsministerium eine Verschwendung von Steuergeldern vor. Die »völlig übertriebene« Summe von 13 Millionen Pfund Sterling (15,4 Millionen Euro) sei ein Schlag ins Gesicht für Ministeriumsangestellte, deren Löhne in diesem Jahr eingefroren worden seien, sagte Caren Evans von der Gewerkschaft Unite am Dienstag der Nachrichtenagentur PA. Das Verteidigungsministerium bezahlte unter den Regierungsbehörden mit Abstand am meisten Geld für Mietwagen und Taxis. Mit großem Abstand folgte das Verkehrsministerium mit gut 1,1 Millionen Pfund. (dpa/jW)