Unheimliche Figur

München. Uli Hoeneß traut Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nach dessen Karriereende einen Gang in die Politik zu. Lewandowski (33) sei »absolut ausgeschlafen und hat klare Vorstellungen vom Leben«, sagte der 69jährige Hoeneß dem Kicker (Montagausgabe). »Robert würde ich es sogar zutrauen, dass er Ministerpräsident in Polen wird.« Er sei eine »unheimliche Identifikationsfigur, vor allem international«, so Hoeneß. (dpa/jW)