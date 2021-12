Maduro will bald in den Iran reisen

Caracas. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro will bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi die Beziehung der beiden Länder festigen. »Ich werde sehr bald nach Teheran reisen, zu einem Besuch, den mir Präsident Raisi angeboten hat, damit wir uns persönlich treffen, um Gespräche zu führen und neue Abkommen zu unterzeichnen«, sagte Maduro am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview mit dem Sender Al-Majadin. Maduro nannte zunächst keine weiteren Einzelheiten möglicher Abkommen oder ein Datum für seinen Besuch im Iran. (Reuters/jW)