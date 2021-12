Gericht bestätigt Wahlergebnis in Irak

Bagdad. Das irakische Bundesgericht hat die Ergebnisse der Parlamentswahl für rechtens erklärt und damit den Sieg des schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr bestätigt. Das Gericht wies am Montag alle Einsprüche gegen das Resultat der Abstimmung zurück, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA meldete. Ein von der Fatah-Koalition angeführtes Bündnis hatte zuvor Fälschungsvorwürfe erhoben und eine Korrektur oder Annullierung der Abstimmung verlangt. Am Montag versammelten sich Augenzeugen zufolge Hunderte in der Hauptstadt Bagdad, um gegen die Entscheidung zu protestieren. Der Block von Al-Sadr erhielt bei der Abstimmung am 10. Oktober 73 von 329 Sitzen. Auf Platz zwei landete die sunnitische Fortschrittskoalition mit 37 Mandaten. Die Fatah-Koalition als ehemals zweitstärkste Kraft verlor mehr als die Hälfte ihrer Sitze und kommt nur noch auf 17 Abgeordnete. (dpa/jW)