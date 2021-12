Nicht nach Beijing

Oslo. Die norwegische Langlaufolympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Olympischen Winterspielen in Beijing (4. bis 20. Februar) teilnehmen. Das teilte der norwegische Skiverband am Sonntag mit. »Die nach den ersten Rennen geplante Nachsorge zeigt, dass der Gesundheitszustand den Rennplan nicht unterstützt«, sagte Langlaufteamarzt Öystein Andersen. Östberg hatte im Teamsprint 2014 in Sotschi die Gold- und im Einzelsprint die Silbermedaille geholt. 2018 gewann sie in Pyeongchang mit der Staffel. (sid/jW)