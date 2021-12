Belgien: Regierung setzt auf »kleine AKW«

Brüssel. Die Regierungskoalition in Belgien hat sich in der Nacht zum Donnerstag darauf verständigt, die sieben Atomreaktoren im Land bis 2025 abzuschalten, dafür aber 100 Millionen Euro in die Forschung zu sogenannten kleinen Atomkraftwerken zu investieren. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen in Brüssel. In Belgien war der schrittweise Atomausstieg 2003 gesetzlich geregelt worden. Den Vollzug bis spätestens 2025 hatte die Regierung von Ministerpräsident Alexander De Croo bei ihrem Amtsantritt im Oktober 2020 angekündigt. (AFP/jW)