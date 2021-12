Arabisches Meer: USA beschlagnahmen Waffen

Manama. Die US-Marine hat eigenen Angaben zufolge eine Waffenlieferung in den Jemen beschlagnahmt. An Bord eines staatenlosen Fischereischiffs im Arabischen Meer seien rund 1.400 Sturmgewehre des Typs »AK-47« sowie etwa 226.000 Schuss Munition sichergestellt worden, teilte die US-Navy am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sie machte den Iran für die Lieferung verantwortlich. Das Schiff sei in internationalen Gewässern entlang einer Route unterwegs gewesen, »die in der Vergangenheit für den illegalen Waffenhandel an die Huthis im Jemen benutzt wurde«. Solche Lieferungen verstießen »gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und US-Sanktionen«, teilte die US-Marine weiter mit. Eine von Saudi-Arabien angeführte Allianz führt seit 2015 im Jemen Krieg gegen die sich selbst als Ansarollah bezeichnenden »Huthis«. (dpa/jW)