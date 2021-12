Madagaskar: 85 Tote nach Schiffsunfall

Antananarivo. Nach einem verheerenden Schiffsunglück vor der Küste Madagaskars ist die Zahl der Todesopfer auf 85 gestiegen. Am Mittwoch seien 21 weitere Leichen geborgen worden, teilte die Gendarmerie am Donnerstag mit. Unter den Toten seien fünf Kinder. Die Behörden gehen davon aus, dass sich insgesamt 138 Menschen an Bord des Frachtschiffs befanden, das unerlaubterweise Passagiere an Bord genommen hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Holzboot am Montag nach einem technischen Problem am Motor auf ein Riff aufgelaufen. Nur 50 Insassen konnten gerettet werden. Bei den meisten Opfern handelte es sich nach Behördenangaben um Saisonarbeiter, die zu Weihnachten mit dem Schiff nach Hause zurückkehren wollten. (AFP/jW)