Lufthansa streicht Flüge wegen vieler Krankmeldungen

Frankfurt am Main. Auf die vielen Krankmeldungen von Pilotinnen und Piloten hat die Lufthansa mit dem Streichen Dutzender Fernflüge während der Weihnachtstage reagiert. »Wir haben mit einem sehr großen Puffer geplant. Der reicht aber für die extrem hohe Krankenquote nicht aus«, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) befindet sich aktuell in einer harten Auseinandersetzung um die Kostenstruktur bei der Stammgesellschaft Lufthansa, wo ab April coronabedingte Entlassungen drohen. VC befürchtet zudem einen Schrumpfkurs zugunsten billigerer Konzerngesellschaften. (dpa/jW)