Sizilien: Ermittlung gegen Carola Rackete eingestellt

Agrigent. Die italienische Justiz auf Sizilien hat ihre Ermittlungen gegen die deutsche Exkapitänin der »Sea-Watch 3«, Carola Rackete, eingestellt. Die Ermittlungsrichterin in Agrigent gab einem Antrag auf Archivierung statt, wie aus dem Dekret des Gerichts hervorging. Damit sei die letzte Anklage gegen Rackete gefallen, teilte die in Berlin ansässige Organisation Sea-Watch am Donnerstag mit. Rackete kommandierte die »Sea-Watch 3«, als das Schiff am 29. Juni 2019 entgegen einem Verbot in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa einfuhr. Rackete wurde in der Folge wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und der Verletzung eines Artikels im Schiffahrtsgesetz angeklagt. (dpa/jW)