Taiwan: USA und Japan entwerfen »Einsatzplan«

Tokio. Japan und die USA haben den Entwurf für einen gemeinsamen »Einsatzplan für einen möglichen Notfall« in Taiwan ausgearbeitet. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte japanische Regierungsquellen. Der Plan sieht demnach vor, dass das US-Marine-Corps in der Anfangsphase eines »Notfalls« in der abtrünnigen chinesischen Provinz vorübergehend Stützpunkte auf der Nansei-Inselkette einrichtet, die sich von Kyushu, einer der vier Hauptinseln Japans, bis nach Taiwan erstreckt, und Truppen entsendet. Die japanischen Streitkräfte werden logistische Unterstützung in Bereichen wie Munitions- und Treibstoffversorgung leisten, hieß es. Anfang 2022 soll es wahrscheinlich ein »Zwei plus zwei«-Treffen der Außen- und Verteidigungsminister geben, um einen offiziellen Plan auszuarbeiten. (Reuters/jW)