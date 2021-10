IG Metall warnt vor Jobverlagerung

Frankfurt am Main. In der Autoindustrie droht nach Einschätzung der Industriegewerkschaft Metall eine Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Deutschland nach Osteuropa. »Das Thema Verlagerung in Billiglohnländer ist leider ein ungebrochener Trend«, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, am Mittwoch. Viele Unternehmen nutzten den Wandel zu Elektromobilität als Ausrede, um die Fertigung, auch die neuer Produkte, im Ausland anzusiedeln. Die Industrie bleibe aber nur erfolgreich, wenn neben Entwicklung, Vertrieb und Service auch die Produktion im Land stattfinde. (Reuters/jW)