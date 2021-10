»Berserker-Clan«: Razzien gegen Rechte

Berlin. Gegen 15 mutmaßliche Neonazis ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in Berlin wegen Rädelsführer- oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Am Mittwoch gab es Razzien in Berlin, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen, wie die Behörden mitteilten. An 14 Orten seien unter anderem Schusswaffen, Munition, Hieb- und Stichwaffen, Datenträger und Devotionalien beschlagnahmt worden. Unter Führung des Hauptbeschuldigten sollen sich die Verdächtigen zur Gruppe »Berserker-Clan« zusammengeschlossen haben. In der Kommunikation zwischen den Verdächtigen habe insbesondere die Vorbereitung auf einen »Tag X« immer wieder eine Rolle gespielt. (dpa/jW)