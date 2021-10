Bas soll Präsidentin des Bundestags werden

Berlin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas soll neue Präsidentin des Bundestags werden. Die Fraktionsspitze schlage die 53jährige für das Amt vor, meldete dpa am Mittwoch unter Berufung auf Fraktionskreise. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand sei dem Vorschlag von Fraktionschef Rolf Mützenich einstimmig gefolgt, bestätigte ein Sprecher. Die Personalie muss von der Fraktion noch bestätigt werden. Dann könnte Bas am kommenden Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags gewählt werden. Weibliche Mitglieder der SPD hatten gefordert, das Amt, für das zuletzt auch Mützenich im Gespräch war, unbedingt mit einer Frau zu besetzen. Andernfalls sei die angestrebte zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Gefahr, weil man dann eine Frau zur Bundespräsidentin machen müsse, hieß es. (dpa/jW)