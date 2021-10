EU warnt vor wachsender Energiearmut

Brüssel. Angesichts stark gestiegener Energiepreise warnt EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit vor mehr Energiearmut in Europa. Es gebe bereits Millionen Menschen, die unter Energiearmut litten, »und diese Zahl könnte noch größer werden«, sagte Schmit der Deutschen Presseagentur am Sonntag. Zwar könne die EU-Kommission den EU-Ländern helfen, die Auswirkungen der derzeit hohen Energiepreise für die Menschen zu begrenzen, aber es sei primär Sache der nationalen Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen, so Schmit. (dpa/jW)