Linke-Politikerin Nastic: Menschenhandel konsequent bekämpfen

Georg Wendt/dpa Linke-MdB Zaklin Nastic

Zaklin Nastic, menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Sonntag anlässlich des Europäischen Tages gegen Menschenhandel:

Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung und Arbeitsausbeutung finden in Deutschland tagtäglich statt. Die Bundesregierung und die Europäische Union müssen mit einer menschenrechtsbasierten Politik endlich die Strukturen, die Menschenhandel möglich machen, durchbrechen. Die alleinige Fokussierung auf die Sicherung von Grenzen zur Bekämpfung der illegalen Arbeitsmigration geht an den eigentlichen Problemen vollständig vorbei. Wir brauchen eine politische Gesamtkoordination, die die verschiedenen Maßnahmen und Beteiligten besser miteinander verknüpft, eine finanzielle Stärkung der Fachberatungsstellen, einen Aktionsplan gegen Menschenhandel und Ausbeutung sowie eine unabhängige Berichterstattungsstelle, die (…) die Aktivitäten und Maßnahmen gegen Menschenhandel in Deutschland beobachtet, zusammenfasst und analysiert. (…) Eine Politik gegen Menschenhandel muss sich an den Menschenrechten orientieren und die Rechtsansprüche der Betroffenen ins Zentrum rücken. (…)

Die DKP Stuttgart erklärte anlässlich des vergangenen Mittwoch am Landgericht Stuttgart ergangenen Urteils gegen die beiden jungen Antifaschisten Jo und Dy (jW berichtete) in einer Pressemitteilung ihre ­Solidarität:

Vier Jahre und acht Monate bzw. fünfeinhalb Jahre Haft für zwei junge Antifaschisten aufgrund eines reinen Indizienprozesses mit dem Vorwurf der »schweren Körperverletzung« und des »schweren Landfriedensbruch« – das ist ein maßloses Urteil, auch wenn die Staatsanwaltschaft noch härtere Strafen gefordert hatte! In Anbetracht der vielen milden Gerichtsurteile der letzten Zeit gegenüber rassistischen und faschistischen Straftätern – oftmals sogar auf Bewährung – lässt sich von nichts anderem als von politischer Justiz sprechen. Mit dem Hauptstoß gegen Antifas und Linke, um jeglichen Widerstand gegen die Rechtsentwicklung zu kriminalisieren, andere abzuschrecken und Bewegungen von unten im Keim zu ersticken.

Auch wenn der zur Verhandlung stehende Vorfall am Rande einer »Querdenker«-Demo beim Cannstatter Wasen, (die) tätliche Auseinandersetzung mit Vertretern der faschistischen Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« durch Antifas, bei vielen Linken zu einem kritischen Echo führte und auch bei uns selbst keine große Zustimmung auslöste, so bleibt dennoch über alle Spektren der Linken hinaus die Notwendigkeit einer uneingeschränkten Solidarität mit allen AntifaschistInnen! (…)

Vor (dem) Hintergrund der herrschenden Interessenlage halten wir die Losung »Antifa bleibt Handarbeit« für schwierig. Sie richtet den Hauptstoß gegen die einzelnen Anhänger der Nazis unten anstatt gegen die Drahtzieher oben, gegen das Monopolkapital und seine geistigen Handlanger im Staatsapparat und in den Medien.

Das soll nicht heißen, dass wir als Antifaschisten uns nicht auch notfalls handgreiflich wehren müssen gegenüber Provokationen von Nazis, dazu haben wir selbstverständlich das Recht. Vorrangig muss es uns aber um die politische und argumentative Gewinnung der Arbeiterklasse und der Bevölkerungsmehrheit gehen! Wir müssen aus unserer Geschichte lernen, und wir brauchen dringend einen solidarisch-kritischen Dialog unter allen Linken über die besten Methoden und Aktionsformen im Kampf gegen rechts. Wir von der DKP sind zu diesem Dialog bereit.