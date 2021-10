Sudan: Sturz der Regierung gefordert

Khartum. Im Sudan sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um eine Absetzung der Regierung durch das Militär zu fordern. Vor dem Präsidentenpalast in Khartum errichteten die Demonstranten am Samstag abend Zelte und riefen zum Sturz der Regierung von Ministerpräsident Abdullah Hamdok auf. Einige Protestteilnehmer skandierten: »Eine Armee, ein Volk.« Im Sudan hatte nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar Baschir im April 2019 eine Übergangsregierung die Amtsgeschäfte übernommen. In den vergangenen Monaten brachte die Regierung von Hamdok eine Reihe von »Reformen« auf den Weg, um sich für einen Schuldenerlass des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu qualifizieren. (AFP/jW)