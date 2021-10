Chipmangel: Skoda verringert Produktion

Berlin. Wegen des Chipmangels wird auch die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda ihre Produktion dem Betriebsrat zufolge einschränken. »Skoda wird dieses Jahr 250.000 Autos weniger produzieren«, zitierte die Automobilwoche Betriebsratschef Jaroslav Povsik am Sonntag. Viele Schichten würden gestrichen. Derzeit habe Skoda eine hohe Anzahl unfertiger Autos auf Lager. Daher konzentriere sich der Hersteller erst einmal darauf, diese Fahrzeuge fertigzustellen. 2020 hatte Skoda laut Automobilwoche rund 1,15 Millionen Autos gebaut. Dem Bericht zufolge werde in Unternehmenskreisen davon ausgegangen, dass sich die Lieferungen von Halbleitern in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder stabilisieren werde. (Reuters/jW)