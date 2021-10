Nach Rückgang wieder mehr Asylanträge

Nürnberg/Berlin. Nach einem starken Rückgang im Coronajahr 2020 ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland wieder angestiegen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in seiner Statistik ausweist, nahm die Behörde bis Ende September dieses Jahres 100.278 Erstanträge entgegen. Das sind 35,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die meisten Asylbewerber, die erstmals um Schutz nachsuchten, kamen auch in diesem Jahr aus Syrien, Afghanistan und Irak. Die Organisation Pro Asyl appellierte an die 20 wichtigsten Industrieländer und Schwellenstaaten (G20), mehr für die Aufnahme gefährdeter Menschen aus Afghanistan zu tun. (dpa/jW)