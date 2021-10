IS bekennt sich zu Anschlag in Afghanistan

Kabul. Einen Tag nach dem Anschlag auf eine schiitische Moschee in der südafghanischen Stadt Kandahar mit mindestens 60 Toten hat sich die Dschihadistenmiliz IS zu der Tat bekannt. In einer im IS-Onlineportal »Amak« in der Nacht zum Sonnabend verbreiteten Mitteilung hieß es, zwei IS-Kämpfer hätten die Wachposten der Moschee getötet, bevor sie mitten unter den Gläubigen ihre Sprengstoffwesten zur Explosion brachten. Das US-Außenministerium forderte die in Afghanistan regierenden Taliban am Wochenende auf, »ihre Verpflichtung zur Terrorismusbekämpfung einzuhalten«. (dpa/AFP/jW)