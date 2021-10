Bericht: Beamte eilig mit Spitzenjobs versorgt

Berlin. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat einem Bericht zufolge seine Ministerkollegen per Brief ermahnt, auf Beförderungen und Ausschreibungen für neue Projekte zu verzichten. Jede noch geplante Beförderung »steht unter meinem ausdrücklichen Vorbehalt«, wird Braun laut AFP-Meldung vom Sonntag in einem Medienbericht zitiert.

Am Sonnabend hatte das Portal Business Insider berichtet, dass die scheidende Bundesregierung noch zahlreiche Beamte mit Spitzenjobs in Ministerien und Behörden versorgen wolle. Allein in den Ressorts Inneres, Wirtschaft, Finanzen, Arbeit, Verteidigung und Justiz sowie im Kanzleramt seien in den vergangenen Wochen fast 200 Beamte in Jobs der ­sogenannten B-Besoldung befördert worden. Das Portal berief sich auf »teilweise interne Unterlagen der Ministerien«. Dabei gehe es um lukrative Stellen mit monatlichen Grundgehältern ab 7.123 Euro. (AFP/jW)