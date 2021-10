Chinesische Konzerne wollen US-Flüssiggas

New York. Große chinesische Unternehmen sind in fortgeschrittenen Gesprächen mit US-Exporteuren über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG). Mindestens fünf Konzerne würden darüber verhandeln, darunter die staatliche Sinopec und die China National Offshore Oil Company (CNOOC), sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen am Freitag zu Reuters. Das Geschäft könnte sich auf einen Wert von Dutzenden Milliarden US-Dollar belaufen.

Auf US-Seite werde hauptsächlich mit Cheniere Energy und Venture Global verhandelt. Sinopec allein könnte etwa Lieferungen über vier Millionen Tonnen jährlich ins Auge fassen, sagte einer der Insider. Die Erdgaspreise in Asien haben sich in diesem Jahr mehr als verfünffacht. Dadurch nimmt die Sorge über eine Stromknappheit im Winter zu. (Reuters/jW)