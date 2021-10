Weniger Autos in China verkauft

Beijing. Die Auslieferungen von Pkw sind in China gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,3 Prozent auf 1,61 Millionen Fahrzeuge gesunken. Das teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Beijing mit. Bei Autos mit alternativen Antrieben legten die Verkäufe derweil im September mit 334.000 Wagen auf das Dreifache zu. China ist für die deutschen ­Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt. ­Volkswagen ist Marktführer in China. (dpa/jW)