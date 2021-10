Rumänien: Neuer Premier nominiert

Bukarest. Nach dem Sturz der liberalkonservativen Regierung in Rumänien soll der frühere EU-Politiker Dacian Ciolos das Land aus der politischen Krise führen. Staatschef Klaus Johannis nominierte den ehemaligen EU-Kommissar und Fraktionsvorsitzenden im EU-Parlament am Montag abend als Regierungschef. Ciolos' Erfolgsaussichten sind allerdings gering – die beiden größten Fraktionen im Parlament in Bukarest wollen ihn nicht unterstützen. Der 52jährige war von November 2015 bis Januar 2017 schon einmal Ministerpräsident Rumäniens als Chef einer »Expertenregierung«. (AFP/jW)