Ukraine-EU-Gipfel: Brüssel sagt Hilfe zu

Kiew. Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen hat die EU der Ukraine in bezug auf die Energiesicherheit weitere Unterstützung zugesagt. Gemeinsam mit ukrainischen Experten werde etwa an Möglichkeiten gearbeitet, um Gaslieferkapazitäten aus der EU zu erhöhen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lobte nach dem 23. Ukraine-EU-Gipfel mehrere Abkommen, die unterzeichnet wurden, darunter eines über den gemeinsamen Luftraum. Kiew hofft darauf, mehr Flugverbindungen in EU-Staaten zu erhalten. Darüber hinaus bekräftigte Selenskij den Wunsch der Ukraine nach einem EU-Beitritt. (dpa/jW)