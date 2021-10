Polen: Zehntausende bei Pro-EU-Demo

Warschau. In Polen nimmt die Angst vor einem möglichen »Polexit« zu. Am Sonntag abend demonstrierten in ganz Polen Zehntausende Menschen für einen Verbleib des Landes in der EU und gegen ein jüngst ergangenes Urteil des Verfassungsgerichts. Zu den Protesten aufgerufen hatte der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk von der oppositionellen liberalen Bürgerplattform (PO). Er forderte die Menschen zur »Verteidigung eines europäischen Polens« auf. Das Verfassungsgericht in Warschau hatte am Donnerstag den Vorrang des EU-Rechts vor dem polnischen Recht in Frage gestellt. (AFP/jW)