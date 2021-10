Skoda will Produktion einschränken

Slavek Ruta/ZUMA Wire/dpa Neue Skoda-Fahrzeuge warten in einem Vertriebszentrum auf den Einbau von Halbleitern

Mlada Boleslav. Wegen weltweiten Chipmangels muss der Autobauer Skoda seine Produktion in tschechischen Werken vom 18. Oktober bis zum Jahresende stark reduzieren oder womöglich komplett stoppen. Das teilte ein Sprecher des Volkswagen-Tochterunternehmens am Donnerstag im tschechischen Mlada Boleslav mit. Eine große Anzahl an Fahrzeugen warte noch auf den Einbau von Chips und sei daher bereits eingelagert worden. Der Sprecher betonte, man werde sich zuerst auf die Fertigstellung dieser Fahrzeuge konzentrieren, um sie anschließend so schnell wie möglich ausliefern zu können.

Bei der VW-Tochter geht man davon aus, dass die Versorgung mit Halbleitern sich zur Mitte des kommenden Jahres entspannen wird. In der gesamten Automobilbranche herrscht derzeit aufgrund von Lieferengpässen ein Halbleitermangel. Trotz der Coronapandemie hatte Skoda in den tschechischen Werken Kvasiny und Mlada Boleslav mehr als 750.000 Fahrzeuge produziert. (dpa/jW)