Das Größte gewinnen

Dschidda. Der SC Magdeburg hat den hohen Favoriten FC Barcelona gestürzt und sich in Saudi-Arabien den Titel bei der Klub-WM gesichert. Der Handballbundesligist bezwang am Samstag abend den Champions-League-Sieger 33:28 (19:16) und holte als drittes deutsches Team nach dem THW Kiel (2011) und den Füchsen Berlin (2015, 2016) die WM-Krone. »Das ist das Größte, was man im Vereinshandball gewinnen kann«, sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert. Bei der Klub-WM, vom Weltverband offiziell IHF Super Globe genannt, treten zehn Mannschaften aus sechs Kontinenten gegeneinander an. (sid/jW)