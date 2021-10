Halb so viele Fluggäste wie vor der Pandemie

Berlin. Auf den deutschen Flughäfen werden zur Zeit etwa halb so viele Passagiere abgefertigt wie vor der Coronapandemie. In der 39. Kalenderwoche (27. September bis 3. Oktober) wurden rund 2,7 Millionen Fluggäste gezählt, wie der Flughafenverband ADV am Sonnabend in Berlin mitteilte. Das waren 51,6 Prozent weniger als in der entsprechenden Woche 2019, aber 158,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zur Vorwoche seien fast 100.000 zusätzliche Passagiere gekommen, stellte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel heraus. (dpa/jW)