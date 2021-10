NATO prüft Einsatz in Sahelzone

New York. Die NATO prüft eine mögliche Unterstützung des multinationalen Truppeneinsatzes zum Kampf gegen Dschihadisten in der Sahelzone. Das geht aus einem AFP vorliegenden Schreiben hervor, das UN-Generalsekretär António Guterres kürzlich an den UN-Sicherheitsrat richtete und von dem die Nachrichtenagentur am Freitag berichtete. »Die NATO plant, eine eigene Bewertung vorzunehmen, die als Grundlage für ihr künftiges Engagement in der Sahelzone dienen soll«, so Guterres in dem Schreiben. Die Kooperation könne durch die Versorgungs- und Unterstützungsagentur der Militärallianz erfolgen. Die USA haben den Plan, der laut AFP von Frankreich und anderen afrikanischen Ländern unterstützt wird, bisher abgelehnt. (AFP/jW)