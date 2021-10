Wien: Koalitionspartner erhöht Druck auf Kanzler

Wien. Angesichts der neuen Korruptionsermittlungen mehren sich die Rücktrittsforderungen gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) traf sich am Freitag zu Beratungen mit den anderen Parlamentsparteien. Grünen-Fraktionschefin Sigrid Maurer forderte die ÖVP auf, Kurz durch »eine untadelige Person« zu ersetzen. »Es ist ganz klar, dass so jemand nicht mehr amtsfähig ist«, betonte sie. Die ÖVP hielt auch am Freitag weiter an ihrem Kanzler fest. Am kommenden Dienstag kommt das Parlament in Wien zu einer Sondersitzung zusammen, in der die Opposition einen Misstrauensantrag gegen Kurz einbringen will. (AFP/jW)