Rainer Holzschuh verstorben

Nürnberg. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Rainer Holzschuh, ehemaliger Herausgeber der Fußballfachzeitschrift Kicker, in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben. Der aus Bad Kissingen stammende Journalist hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter. Holzschuh arbeitete in unterschiedlichen Funktionen seit 1971 fast durchgehend für die Nürnberger Zeitschrift. Ab 1983 war er Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes. Fünf Jahre später kehrte er als Chefredakteur zum Kicker zurück. 2010 wechselte er in die Rolle des Herausgebers. (sid/jW)