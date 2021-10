Oslo. Ringerin Annika Wendle ist bei den Weltmeisterschaften in Oslo bereits in ihrem Auftaktkampf ausgeschieden. Die zweimalige EM-Dritte verlor am Dienstag unglücklich gegen die Türkin Zeynep Yetgil. Auch für Francy Rädelt war in der Klasse bis 76 Kilogramm nach einer Niederlage gegen Zagardulam Naigalsuren aus der Mongolei frühzeitig Schluss. (dpa/jW)