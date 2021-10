Vielleicht Kenia

Nairobi. Kenia will als erstes afrikanisches Land eine Leichtathletik-WM austragen. Die Läufernation bewirbt sich mit der Hauptstadt Nairobi um die Titelkämpfe 2025, wie Jackson Tuwei, Präsident des kenianischen Leichtathletikverbandes, der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Tokio, Gastgeber der Olympischen Spiele 2020, möchte die WM in vier Jahren ebenfalls haben. Sollte Kenia vom Weltverband World Athletics den Zuschlag erhalten, würden 2025 in Afrika mindestens zwei große Weltmeisterschaften stattfinden. (sid/jW)