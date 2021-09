Paris. Die Ausgabe des Kopfsteinpflaster-Klassikers Paris–Roubaix im kommenden Jahr wird wegen der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich um eine Woche nach hinten verschoben. Das teilte der Veranstalter ASO am Mittwoch mit. Demnach wird die »Königin der Klassiker« des Straßenradsports statt am 10. nun am 17. April ausgetragen. (sid/jW)