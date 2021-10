Atomverhandlungen: Iran will erst Geld zurück

Teheran. Der Iran stellt finanzielle Bedingungen für die Wiederaufnahme der Atomgespräche mit den USA. »Die Amerikaner haben versucht, uns (bei der UN-Generalversammlung) über verschiedene Kanäle in New York zu kontaktieren. Ich sagte den Vermittlern, wenn die Amerikaner ihre Absichten ernst meinten, dann müssten sie ein ernstzunehmendes Zeichen setzen, indem sie mindestens zehn Milliarden US-Dollar (etwa 8,6 Millionen Euro, jW) an blockiertem Geld freisetzen«, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian im staatlichen iranischen Fernsehen. Die Mittel stammen hauptsächlich aus Erlösen für Öl- und Gasexporte. Der iranische Außenminister sagte, der Iran werde bald wieder an den Gesprächen in Wien teilnehmen, lehnte es aber ab, ein Datum zu nennen. (Reuters/jW)