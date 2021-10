Kultur einschalten

Jessica Weber/jW Impression von der Erich-Fried-Gedenkveranstaltung am 8.5.2021 in der jW-Ladengalerie

Wenn die junge Welt vom 20. bis 23. Oktober in ihrer Berliner Ladengalerie (Torstraße 6) die diesjährige Lesewoche veranstaltet, können auch Sie dabeisein! Ob es um höhere Mathematik und Kolonialverbrechen geht oder um Rassismus und Denkmäler der Klassiker – mit einem vielfältigen Programm bieten wir Ihnen auch in diesem Herbst spannenden Stoff in unseren Räumen. Eingeladen sind Dietmar Dath, Gerd Schumann und Michael Driever, sie stellen an drei Abenden ihre aktuellen Bücher vor. Am vierten Abend sprechen Protagonistin Layla Kilani und Regisseur Dror Dayan über ihren neuen Film »Not Just Your Picture«. Die genauen Inhalte und Details zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter www.jungewelt.de/lesewoche, aber auch auf dem Flyer, der dieser Ausgabe der jW beiliegt.

Wir freuen uns darüber, dass in unserer Ladengalerie endlich wieder Zuschauerinnen und Zuschauer an den Veranstaltungen teilnehmen können, alle vier Termine werden aber auch zusätzlich in hoher Bildqualität live im Internet gestreamt. So können Sie in Freiburg, Flensburg, Fulda und überall sonst auf der Welt an der spannenden Veranstaltung teilnehmen. Für die Onlinestreams braucht man keinen Zugangscode und keine Eintrittskarte, sie können grundsätzlich frei und kostenlos mitverfolgt werden. Natürlich dürfen Sie sich gerne mit einer Spende bzw. einer symbolischen Eintrittskarte an den Kosten der Veranstaltungen beteiligen. Überweisen Sie dazu einen Betrag Ihrer Wahl auf das unten angegebene Konto.

Seien Sie dabei, genießen Sie das spannende Programm, vielleicht auch zusammen mit Freunden und Bekannten in Ihrem Wohnzimmer. Mit diesem Angebot setzen wir eine Bitte von vielen Leserinnen und Lesern der Zeitung um, die sich wünschten, auf diesem Weg an unseren Berliner Veranstaltungen teilnehmen zu können. Wenn sich das Format bewährt und Zuspruch findet, wollen wir es weiter ausbauen.

jW-Ladengalerie