Sheriff in der Stadt

Madrid. Außenseiter Sheriff Tiraspol hat mit dem Sieg bei Real Madrid für eine Überraschung in der Champions League gesorgt. 2:1 (1:0) gewann der moldawische Meister aus Transnistrien am Dienstag abend in Madrid. Die UEFA ließ es sich daraufhin nicht nehmen, ihrem Intimfeind aus Madrid nach dem Spiel einen mitzugeben. In dem eigens produzierten Video unter dem Titel »Aus jeder Einstellung« feierte der Verband auf seiner Homepage den sehenswerten Last-Minute-Treffer Tiraspols beim spanischen Rekordmeister, der lieber in der vorerst gescheiterten Super League als in der Königsklasse aktiv wäre. (sid/jW)