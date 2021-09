Dutertes Rechte

Manila. Der philippinische Boxer Manny Pacquiao hört mit dem Profisport auf und will sich künftig seiner Politkarriere widmen. »Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass meine Zeit als Boxer vorbei ist«, sagte der 42jährige am Mittwoch in einer Videobotschaft an seine Fans. Erst vor zehn Tagen hatte Pacquiao – Boxweltmeister in acht verschiedenen Gewichtsklassen – angekündigt, als Nachfolger von Staatschef Rodrigo Duterte für das Präsidentenamt in seinem Land kandidieren zu wollen. Ende vergangenen Jahres war Pacquiao zum neuen Vorsitzenden von Dutertes Partei PDP-Laban ernannt worden. (dpa/jW)